Recovery | Confindustria Digitale invia documento a Governo

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 27 dicembre 2020) Roma, 27 dic. (Adnkronos) - La priorità l'anno nuovo, con l'arrivo deiFund, "è ridurre l'orizzonte di incertezze sul piano economico e sanitario" con cui chiudiamo il 2020 e per questo "dobbiamo aprire il fronte delle nuove prospettive e seminare nella società e nell'economia italiane una serie percorsi concreti" per l'uscita dall'emergenza e "da affiancare alla campagna vaccinale". E' questo il nodo di fondo delto daalin vista della gestione deiFund. "I fondi ci vengono dal Next Generation Eu sono dedicati alle nuove generazioni digitali" scandisce il presidente Cesare Avenia, anticipando all'Adnkronos le priorità per il Paese per il 2021 fatte recapitare all'esecutivo dalla federazione ...