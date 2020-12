Pompei | crolla il solaio di un fabbricato abbandonato

Leggi su anteprima24

(Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) – Nella giornata di ieri a, nella zona tra via Lepanto, all’altezza dell’incrocio con la Via Anastasio Rossi, e Via Parroco Federico èto ildi un, fortunatamente disabitato. Il crollo è avvenuto introno alle 10.30. Ilinteressato dal crollo è una costruzione abusiva risalente agli anni Settanta del Novecento che è rimasto incompleto, con il cemento e i ferri d’armatura in vista. Non si registrano né vittime, né danni alle persone che abitano nelle vicinanze. L'articolo proviene da Anteprima24.it.