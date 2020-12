Paola Perego. morto suo padre Pietro: aveva contratto il Covid (Di domenica 27 dicembre 2020) Grave lutto per Paola Perego: il padre Pietro, 90 anni, è morto dopo aver contratto il Covid: pochi giorni fa la conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni dei due anziani genitori. É morto oggi, 27 dicembre 2020, il padre di Paola Perego, Pietro, all'età di 92 anni: il papà della conduttrice aveva contratto il Covid-19. La notizia è stata dalla agenzia Arcobaleno Tre, che rappresenta la Perego, attraverso Twitter. Paola Perego si era mostrata preoccupata per lo stato di salute dei suoi genitori, Pietro, 90 anni e la mamma, Alice 84 anni, entrambi residenti ... Leggi su movieplayer (Di domenica 27 dicembre 2020) Grave lutto per: il, 90 anni, èdopo averil: pochi giorni fa la conduttrice si era detta preoccupata per le condizioni dei due anziani genitori. Éoggi, 27 dicembre 2020, ildi, all'età di 92 anni: il papà della conduttriceil-19. La notizia è stata dalla agenzia Arcobaleno Tre, che rappresenta la, attraverso Twitter.si era mostrata preoccupata per lo stato di salute dei suoi genitori,, 90 anni e la mamma, Alice 84 anni, entrambi residenti ...

