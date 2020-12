Manovra 2021: via libera della Camera, domani il ddl passa in Senato per l’approvazione definitiva (Di domenica 27 dicembre 2020) Manovra 2021: via libera della Camera, domani il ddl passa in Senato Nella serata di domenica 27 dicembre 2020 è arrivato il via libera della Camera alla Manovra finanziaria 2021: ora la legge di bilancio passa in Senato per l’approvazione definitiva, che dovrà arrivare non oltre il 31 dicembre. Sul ddl il governo ha incassato la fiducia della Camera con 298 voti favorevoli e 125 contrari. La discussione è iniziata intorno alle 10 di domenica 27 dicembre con l’Aula che ha iniziato a esaminare gli ordini del giorno. Poi si è passati alle votazioni e ... Leggi su tpi (Di domenica 27 dicembre 2020): viail ddlinNella serata di domenica 27 dicembre 2020 è arrivato il viaallafinanziaria: ora la legge di bilancioinper, che dovrà arrivare non oltre il 31 dicembre. Sul ddl il governo ha incassato la fiduciacon 298 voti favorevoli e 125 contrari. La discussione è iniziata intorno alle 10 di domenica 27 dicembre con l’Aula che ha iniziato a esaminare gli ordini del giorno. Poi si èti alle votazioni e ...

sabrina_decarlo : #LeggediBilancio approvata alla Camera! Tra Manovra e Decreti emergenziali il @Mov5Stelle inietta nell’economia ol… - LegaSalvini : ++ ?? VITTORIA DELLA LEGA, MANOVRA: OK AD ANNO BIANCO PER AUTONOMI, 1 MILIARDO NEL 2021 ++ (ANSA) - ROMA, 19 DIC -… - BeaLorenzin : RT @Deputatipd: La Camera ha approvato la Legge di Bilancio 2021. Una manovra importante in un momento delicato per il nostro Paese. Un sos… - Deputatipd : La Camera ha approvato la Legge di Bilancio 2021. Una manovra importante in un momento delicato per il nostro Paese… - Corriere : Ok della Camera alla manovra, ora passa al Senato. Le misure: blocco licenziamenti, Cig... -