L’agente Ruggero Lacerenza a CalcioWeb | “Leo Lacroix? Lazio | Sampdoria e Verona sul difensore”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 27 dicembre 2020) Il calciomercato è pronto a regalare tantissime emozioni, le squadre sono pronte a muoversi con l’obiettivo di rinforzarsi per la seconda parte di stagione. Nelle scorse settimane i club si sono già mossi per i calciatori senza contratto, gli svincolati possono trovare un accordo e mettersi subito a disposizione delle nuove società. Un calciatore di sicuro livello è Léo, nel mirino di diverse squadre anche nel campionato di Serie A. Chi è LeoLeoè un calciatore svizzero, di origini brasiliane,svincolato. Si tratta di uncentrale molto bravo a disimpegnarsi sia in una difesa a 4 che con un reparto a 3. La prima vera esperienza è stata con la maglia del Sion, si mette in mostra e viene acquistato dal Saint-Etienne per 3 milioni di euro. Poi altre due ...