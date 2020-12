(Di domenica 27 dicembre 2020) Il 2020 è stato unatipico per tutti ed il British Superbike non ha fatto eccezione. Sei round da tre gare a weekend e niente Showdown, ma soprattutto niente pubblico sugli spalti, solitamente ...

motosprint : #Ducati #BSB, Josh #Brookes: “Quest'anno l'atmosfera è stata surreale” -

Ultime Notizie dalla rete : Ducati BSB

Motosprint.it

MotoGP: “Gli sono sempre stato davanti, sia in 250 che MotoGP. Era normale che Dovi mi battesse il primo anno con Ducati, così come lo sarebbe stato se lo avessi battuto gli anni successivi dopo quant ...MotoGP: In un filmato tutti gli uomini di Borgo Panigale, da Dall'Igna in giù, hanno voluto celebrare i due piloti protagonisti di tanti successi in rosso ...