Covid, primi vaccinati a Roma. Conte: "Data storica, ora battiamo il virus" (Di domenica 27 dicembre 2020) E' una giornata storica nella lotta al Covid-19. Il Vaccine Day è iniziato in Italia a partire dallo Spallanzani di Roma: ci sono i primi vaccinati.

TizianaFerrario : Dopo gli squilli di trombe sull'arrivo dei primi vaccini allo Spallanzani mi piacerebbe vedere in modo chiaro con c… - nzingaretti : Allo #Spallanzani con i primi 5 operatori della sanità appena vaccinati. Inizia una fase nuova, un altro passo in a… - Agenzia_Ansa : Vaccinati i primi tre italiani allo Spallanzani #Covid #Vaccineday #ANSA - Fprime86 : RT @SkyTG24: Vax Day, le immagini dei primi vaccinati in Italia. FOTO - AOUCareggi : Primi vaccini anti Covid a Careggi arrivati stamani portati dall’esercito sono in corso le somministrazioni ai primi operatori -