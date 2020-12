Covid-19, calano i ricoveri al San Pio ma c’è un decesso (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende a 55 il numero di pazienti positivi al Covid-19 ricoverati al San Pio di Benevento. A renderlo noto è la stessa azienda ospedaliera attraverso il bollettino quotidiano diramato nel pomeriggio. In particolare sono due i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, mentre purtroppo si registra un nuovo decesso riferito a una persona residente in provincia di Benevento. Di seguito il riepilogo: L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Scende a 55 il numero di pazienti positivi al-19 ricoverati al San Pio di Benevento. A renderlo noto è la stessa azienda ospedaliera attraverso il bollettino quotidiano diramato nel pomeriggio. In particolare sono due i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore, mentre purtroppo si registra un nuovoriferito a una persona residente in provincia di Benevento. Di seguito il riepilogo: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

CarloTramelli : RT @Corriere: Casa, canoni in calo nelle grandi città. Effetto Covid sugli affitti (a Milano -10%) - newsfinanza : Casa, calano gli affitti nelle grandi città. Effetto Covid sui canoni - Ansa_ER : Covid: E-R, 1.283 nuovi casi e 69 decessi. Su 6.006 tamponi. Calano i ricoveri in Terapia Intensiva #ANSA - Daniele_Manca : Casa, contratti d'affitto in calo nelle grandi città. Effetto Covid sul numero degli affitti (a Milano -10%),… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calano Casa, calano gli affitti nelle grandi città. Effetto Covid sui canoni Corriere della Sera Export, il distretto della ceramica regge alla crisi

Nello stesso periodo il calo dell’export regionale è stato del 12,2 ... seppur minori rispetto a quelli del 2020 quando ancora non si era nel pieno della pandemia Covid»”.

Covid-19, parlare a sindaco perché governo intenda*

Con l’accentramento delle decisioni anti-pandemia, può diventare complesso per i cittadini distinguere le responsabilità del governo centrale da quelle delle amministrazioni locali. Così misure impopo ...

Nello stesso periodo il calo dell’export regionale è stato del 12,2 ... seppur minori rispetto a quelli del 2020 quando ancora non si era nel pieno della pandemia Covid»”.Con l’accentramento delle decisioni anti-pandemia, può diventare complesso per i cittadini distinguere le responsabilità del governo centrale da quelle delle amministrazioni locali. Così misure impopo ...