Ciacciarelli Lega | “I cittadini devono conoscere i costi della Casa della Salute di Anagni | Pontecorvo e Ceccano”

Leggi su romadailynews

(Di domenica 27 dicembre 2020) “Sono trascorse diverse settimane e ancora non ho ricevuto un riscontro alla mia richiesta di accesso agli atti perdi”. Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale). “Ho richiesto alla Asl di Frosinone l’accesso agli atti relativi aidi gestione dall’inizio dell’anno 2020; tutta la documentazione degli ultimi dieci anni, comprendente le spese sostenute per i lavori di ristrutturazione, gli adeguamenti ordinari e straordinari. Di queste strutture ii ...