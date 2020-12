Variante Covid, l’annuncio di Zaia: “Casi anche in Veneto, scoperti la notte di Natale. Sequenziato virus seconda ondata, non è lo stesso estivo” (Di sabato 26 dicembre 2020) anche in Veneto, come in altre regioni d’Italia, sono stati riscontrati Casi di ‘Variante inglese‘ tra i positivi al coronavirus. A comunicarlo in una conferenza stampa straordinaria del 26 dicembre, il presidente della Regione, Luca Zaia. La scoperta è stata fatta la vigilia di Natale dall’Istituto zooprofilattico delle Venezie che ha individuato “tre Casi” su cinque campioni analizzati, di “pazienti che avevano avuto un collegamento con il Regno Unito“. A parlarne la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto zooprofilattico. La presenza della Variante, ha spiegato Francesca Russo, direttore della prevenzione della Regione Veneto, è stata riscontrata in due donne e un uomo provenienti dal Regno Unito: “I ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 dicembre 2020)in, come in altre regioni d’Italia, sono stati riscontratidi ‘inglese‘ tra i positivi al corona. A comunicarlo in una conferenza stampa straordinaria del 26 dicembre, il presidente della Regione, Luca. La scoperta è stata fatta la vigilia didall’Istituto zooprofilattico delle Venezie che ha individuato “tre” su cinque campioni analizzati, di “pazienti che avevano avuto un collegamento con il Regno Unito“. A parlarne la dottoressa Antonia Ricci, direttrice dell’Istituto zooprofilattico. La presenza della, ha spiegato Francesca Russo, direttore della prevenzione della Regione, è stata riscontrata in due donne e un uomo provenienti dal Regno Unito: “I ...

