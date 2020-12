Vaffa al Covid | a 101 anni Marcellina | il compleanno e una pazzesca guarigione | una storia di speranza

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 26 dicembre 2020) Natale e, 101, celebrati con il coronavirus (sconfitto) perBaldassarri di Recanati, l'anziana che aveva preso ilpur in forma blanda. 101celebrati nella RsaAzzurri Parco di Veio (Roma) in attesa dell'ultimo tampone, perché è guarita, i sintomi sono spariti. In collegamento la nipote Patrizia, che vive a Torino, per gli auguri in videochiamata. Unameravigliosa, di chi ha sconfitto il coronavirus. A 101. Una bellissimache dà. La nipote ha poi commentato: "Che tempra e che stile. Qui sta superando anche la prova delgrazie a una Rsa che le sta dando davvero tanto, in termini di assistenza, qualità delle cure, affetto e ...