Toh | della legge salva Costituzione non si parla più

"La legge elettorale è su un binario morto. Da un lato c'è Renzi: con il proporzionale puro non gli basterebbe nemmeno la soglia del 3%. Se si siede a quel tavolo, i suoi cominceranno a guardarsi intorno e perderà ogni leva sul resto della legislatura. Dall'altro lato c'è Salvini: è la forza egemone di un centrodestra vincente nei sondaggi, perché dovrebbe cambiare lo status quo?". La fotografia è di un parlamentare molto esperto di sistemi elettorali. Ma è condivisa. Altro che l'appello di Nicola Zingaretti che nei giorni del referendum aveva avvertito: "Pericoloso il taglio dei parlamentari senza legge elettorale". Al giro di boa di metà legislatura, il famoso tavolo delle riforme che dovrebbe fungere da contrappeso per il (già avvenuto) taglio di un terzo dei parlamentari, è pura ...

Per ragioni diverse a Renzi e Salvini non conviene aprire il tavolo. Non esiste una maggioranza per cambiare il Rosatellum. Il tanto invocato contrappeso del taglio dei parlamentari è finito su un bin ...

Italiani sveglia! Fuori dall’UE c’è vita. Storico accordo degli inglesi con Bruxelles

Il protocollo va a tutto vantaggio del Regno Unito sull'immigrazione. Dal primo gennaio del nuovo anno infatti si potrà entrare in Inghilterra solamente con un lavoro da almeno 25.600 sterline, pari a ...

