The Voice Senior | il vincitore Erminio Sinni | “Sogno Sanremo”

Il vincitore della prima edizione di 'The Voice Senior' racconta il suo Sogno nel cassetto: "Sogno il Festival di Sanremo". Erminio Sinni è stato il primo vincitore di 'The Voice Senior', il programma di Rai Uno condotto da Antonella Clerici dedicato agli over 60. Prima di approdare nel talent show, Sinni ha sperimentato una carriera lunga e che vanta anche importanti collaborazioni, con Frank Sinatra e Mia Martini, ad esempio. Ora che è tornato alla ribalta, Erminio non ha nessuna intenzione di fermarsi e confida a Tv Sorrisi e Canzoni il suo Sogno nel cassetto: essere ospite sul palco dell'Ariston.

