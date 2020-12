Papa Francesco: "Oggi più cristiani perseguitati che nei primi tempi della Chiesa" (Di sabato 26 dicembre 2020) “Oggi preghiamo per quanti soffrono persecuzioni per il nome di Gesù. Sono tanti, purtroppo. Sono più che nei primi tempi della Chiesa. Affidiamo alla Vergine Maria questi nostri fratelli e sorelle, che rispondono all’oppressione con la mitezza e, da veri testimoni di Gesù, vincono il male con il bene”. Lo ha detto il Papa all’Angelus nel giorno in cui la Chiesa celebra Santo Stefano, primo martire cristiano. L’Angelus si è svolto in streaming dalla Biblioteca del Palazzo apostolico. A tal proposito il Pontefice ha aggiunto: “Dobbiamo farlo così per evitare che la gente venga in piazza e così per collaborare nelle disposizioni che ha dato l’autorità per aiutarci a tutti noi a fuggire da questa pandemia”. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 26 dicembre 2020) “preghiamo per quanti soffrono persecuzioni per il nome di Gesù. Sono tanti, purtroppo. Sono più che nei. Affidiamo alla Vergine Maria questi nostri fratelli e sorelle, che rispondono all’oppressione con la mitezza e, da veri testimoni di Gesù, vincono il male con il bene”. Lo ha detto ilall’Angelus nel giorno in cui lacelebra Santo Stefano, primo martire cristiano. L’Angelus si è svolto in streaming dalla Biblioteca del Palazzo apostolico. A tal proposito il Pontefice ha aggiunto: “Dobbiamo farlo così per evitare che la gente venga in piazza e così per collaborare nelle disposizioni che ha dato l’autorità per aiutarci a tutti noi a fuggire da questa pandemia”.

