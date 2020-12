Modena-Trento: data, orario, diretta tv e streaming Superlega 2020/2021 (Di sabato 26 dicembre 2020) La Leo Shoes Modena ospita l’Itas Trentino: ecco data, orario e come vedere in diretta tv e streaming il match valido per la quinta giornata di ritorno della Superlega 2020/2021. La formazione di coach Lorenzetti fa visita ai Canarini nel big match di giornata: le due squadre sono divise da soli due punti, anche se i modenesi hanno giocato tre gare in più. L’appuntamento è per domenica 27 dicembre alle ore 19:30. La partita sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport e in streaming su RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà una diretta testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEDICESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ... Leggi su sportface (Di sabato 26 dicembre 2020) La Leo Shoesospita l’Itas Trentino: eccoe come vedere intv eil match valido per la quinta giornata di ritorno della. La formazione di coach Lorenzetti fa visita ai Canarini nel big match di giornata: le due squadre sono divise da soli due punti, anche se i modenesi hanno giocato tre gare in più. L’appuntamento è per domenica 27 dicembre alle ore 19:30. La partita sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport e insu RaiPlay. Inoltre, Sportface.it offrirà unatestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA SEDICESIMA GIORNATA RISULTATI E CLASSIFICA ...

sportface2016 : #volley #Modena-#Trento: ecco data, orario e come vedere la sfida di #Superlega - Volleyball_it : Modena: Giani, “Trento? Sarà un match spettacolare e durissimo” - trentinovolley : RT @TgrRaiTrentino: Allenamento di Natale per la @trentinovolley che domenica gioca a Modena in diretta @RaiSport - TgrRaiTrentino : Allenamento di Natale per la @trentinovolley che domenica gioca a Modena in diretta @RaiSport - CarlottaRossi11 : Pallavolo SuperLega – Civitanova-Piacenza e Modena-Trento: due big match domenica 27 dicembre -