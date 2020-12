Milan, Maldini: “Non abbiamo bisogno di un vice Ibrahimovic” (Di sabato 26 dicembre 2020) È Paolo Maldini a fare il punto della situazione in casa Milan, soprattutto riguardo Ibrahimovic: “abbiamo già delle alternative in casa, i suoi problemi muscolari dipendono dal Covid che ha avuto” È un Paolo Maldini a tutto tondo quello che parla del suo Milan e di Zlatan Ibrahimovic durante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Rai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 26 dicembre 2020) È Paoloa fare il punto della situazione in casa, soprattutto riguardo: “già delle alternative in casa, i suoi problemi muscolari dipendono dal Covid che ha avuto” È un Paoloa tutto tondo quello che parla del suoe di Zlatandurante un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Rai Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Me… - RaiSport : #Maldini: 'Orgoglioso di questo #Milan. Con #Pioli c’è un rapporto molto aperto, ci diciamo tutto, è l'unico modo p… - capuanogio : Il #Milan perde anche #Rebic per la trasferta contro il #Sassuolo. I convocati di #Pioli nel reparto attaccanti son… - KunGrax : RT @ale_taia: Parlando di Milan e cosa si aspetta per l'anno nuovo, Maldini ha detto:'Mi aspetto che non si smetta di sognare' o una roba s… - KunGrax : RT @AntoVitiello: #Maldini: “Il coraggio di questo #Milan mi rende felice. #Ibrahimovic è arrabbiato perché era vicino al rientro. Mercato?… -