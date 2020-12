Messi: “A volte desidero l’anonimato per godermi le cose normali” (Di sabato 26 dicembre 2020) Lionel Messi, giocatore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a La Sexta che andrà in onda domani sera. Di seguito, un’anteprima rilasciata dall’emittente con alcune risposte dell’argentino. Mi sento un privilegiato per tutto ciò che ho potuto vivere, ma ci sono momenti in cui desidero l’anonimato. godermi lo shopping, il cinema, il ristorante. Sto bene, ho trascorso un brutto periodo in estate, per com’è finita la stagione, ma ora sto bene e ho voglia. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 dicembre 2020) Lionel, giocatore del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a La Sexta che andrà in onda domani sera. Di seguito, un’anteprima rilasciata dall’emittente con alcune risposte dell’argentino. Mi sento un privilegiato per tutto ciò che ho potuto vivere, ma ci sono momenti in cuilo shopping, il cinema, il ristorante. Sto bene, ho trascorso un brutto periodo in estate, per com’è finita la stagione, ma ora sto bene e ho voglia. L'articolo ilNapolista.

