Mata | “Pogba è il centrocampista più forte con cui abbia giocato Ha caratteristiche impressionanti”

Il centrocampista del Manchester United, Juan Mata, parlando a La Media Inglese ha raccontato da vicino un suo compagno di squadra e di reparto, Paul Pogba: "È un centrocampista veramente forte, incredibile - svela Mata - , ha tutte le qualità fisiche e tecniche utili per far bene nel calcio. Le sue caratteristiche sono veramente impressionanti, posso dire con tranquillità che è uno dei centrocampisti più forti con cui io abbia giocato". Nonostante le belle parole di Mata, però, il futuro di Pogba sarà con tutta probabilità lontano da Manchester.

