Manchester United, fallito in extremis l'assalto al secondo posto. Con il Leicester è 2-2

La prima gara del Boxing Day in Premier è un pareggio spettacolare tra il Leicester e il Manchester United. Nella sfida al vertice, valida per il secondo posto momentaneo in Premier, finisce 2-2 tra le foxies e i Red Devils. Chance sprecata per il Manchester United che, avanti due volte, prima con Rashford e poi con Bruno Fernades, ha visto la pronta risposta del Leicester. Doppia risposta targata Barnes e poi all'85' con il solito Vardy, autore del 12° gol in Premier. Nel finale, il Leicester addirittura su calcio d'angolo ha sfiorato il colpaccio con lo stesso Vardy. Pareggio giusto, un bel 2-2 ad aprire il Boxing Day in Premier. In classifica il Leicester sale a 28 punti, al secondo ...

