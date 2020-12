Le luminarie natalizie vanno in corto circuito, casa devastata da un incendio a Castiglione Torinese (Di sabato 26 dicembre 2020) Un incendio divampato nella serata di ieri, venerdì 25 dicembre 2020, ha devastato la casa del notaio Marco Cordero di Montezemolo, fratello del più noto Luca (ex presidente della Fiat e della FerrarI ... Leggi su torinotoday (Di sabato 26 dicembre 2020) Undivampato nella serata di ieri, venerdì 25 dicembre 2020, ha devastato ladel notaio Marco Cordero di Montezemolo, fratello del più noto Luca (ex presidente della Fiat e della FerrarI ...

HuffPostItalia : Corto circuito alle luminarie natalizie, a fuoco villa famiglia Montezemolo - veneziaunica : #NatalediLuce a Venezia! ? 'Natale Digitale' di Fabrizio Plessi in Piazza San Marco ? Videoproiezioni sul Ponte di… - MassimoSantoma2 : RT @Libero_official: Incendio alla tenuta #Montezemolo a Castiglione Torinese, l'ipotesi: cortocircuito delle luminarie natalizie. Tutti il… - Sercit1 : RT @Corriere: La villa della famiglia Cordero di Montezemolo in fiamme per corto circuito alle luminarie natalizie - animarock80 : Colpa delle luminarie natalizie: va in fiamme la villa della famiglia Montezemolo -