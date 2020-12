Dayane Mello sgancia la bomba: "Natalia non ama Andrea, è una certezza" - (Di sabato 26 dicembre 2020) Novella Toloni Andrea è entrato in crisi dopo il freddo biglietto di auguri ricevuto dalla fidanzata e Dayane Mello ha alimentato i sospetti di una possibile crisi lanciando un'indiscrezione "Io so il motivo del biglietto ma non posso dirlo". Le parole di Dayane Mello sono destinate a scatenare reazioni fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lo strano regalo che Andrea ha ricevuto dalla sua fidanzata lo ha gettato nello sconforto più totale e ora la rivelazione fatta in confessionale dalla venezuelana promette di accendere una nuova miccia. Dopo aver ricevuto un campioncino di profumo e un elastico per capelli - ma soprattutto un gelido bigliettino - Andrea Zelletta è entrato in crisi. Il tarantino è convinto di aver deluso la fidanzata, ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 26 dicembre 2020) Novella Toloniè entrato in crisi dopo il freddo biglietto di auguri ricevuto dalla fidanzata eha alimentato i sospetti di una possibile crisi lanciando un'indiscrezione "Io so il motivo del biglietto ma non posso dirlo". Le parole disono destinate a scatenare reazioni fuori e dentro la casa del Grande Fratello Vip. Lo strano regalo cheha ricevuto dalla sua fidanzata lo ha gettato nello sconforto più totale e ora la rivelazione fatta in confessionale dalla venezuelana promette di accendere una nuova miccia. Dopo aver ricevuto un campioncino di profumo e un elastico per capelli - ma soprattutto un gelido bigliettino -Zelletta è entrato in crisi. Il tarantino è convinto di aver deluso la fidanzata, ...

