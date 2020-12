Cyberpunk 2077 arriva su smartphone ma è ovviamente un fake 'pericoloso' (Di sabato 26 dicembre 2020) Cyberpunk 2077 è uscito sia su PC che sulle console di nuova e precedente generazione. Sappiamo che le versioni per PlayStation 4 e Xbox One soffrono di gravi problemi tra bug e prestazioni e sappiamo anche che CD Projekt RED sta lavorando alacremente per cercare di risolvere la situazione. Dato comunque il suo successo, alcuni criminali informatici hanno sfruttato questa opportunità e la popolarità del gioco pubblicando una falsa versione mobile che in realtà è un ransomware/malware. Com'è ovvio, non esiste una versione mobile di Cyberpunk 2077, quindi qualsiasi app o programma di installazione mobile Android caricato su qualsiasi sito Web è totalmente falso e si tratta purtroppo di un malware. All'inizio di questa settimana, Tatyana Shishkova, analista di malware Android di Kaspersky, ha scoperto un ransomware ... Leggi su eurogamer (Di sabato 26 dicembre 2020)è uscito sia su PC che sulle console di nuova e precedente generazione. Sappiamo che le versioni per PlayStation 4 e Xbox One soffrono di gravi problemi tra bug e prestazioni e sappiamo anche che CD Projekt RED sta lavorando alacremente per cercare di risolvere la situazione. Dato comunque il suo successo, alcuni criminali informatici hanno sfruttato questa opportunità e la popolarità del gioco pubblicando una falsa versione mobile che in realtà è un ransomware/malware. Com'è ovvio, non esiste una versione mobile di, quindi qualsiasi app o programma di installazione mobile Android caricato su qualsiasi sito Web è totalmente falso e si tratta purtroppo di un malware. All'inizio di questa settimana, Tatyana Shishkova, analista di malware Android di Kaspersky, ha scoperto un ransomware ...

