Campidoglio | prorogata ordinanza divieto utilizzo acqua potabile acquedotto rurale Arsial di “Malborghetto”

(Di sabato 26 dicembre 2020) . Fino al 31 dicembre 2021 vietato consumoper 61 utenze. Roma, 26 dicembre 2020 – Prorogato fino al 31 dicembre 2021 ildi utilizzare l’proveniente dagli acquedotti ruralidi “”. È quanto prevede l’firmata dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi. La sindaca ha assunto il provvedimento in relazione alla presenza di arsenico rilevata nei tratti di rete idrica interessati. Ilriguarda 61 utenze. La proroga fino al 31 dicembre 2021 si rende necessaria per consentire l’espletamento delle attività tecnico-amministrative necessarie all’esecuzione dei lavori di risanamento dell’che saranno gestiti da Acea Ato 2.

Il divieto riguarda 61 utenze. Spiega il Campidoglio: «La proroga fino al 31 dicembre si rende necessaria per consentire le attività tecnico-amministrative necessarie all'esecuzione dei lavori ...