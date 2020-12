Cadaveri fatti a pezzi in valigia, il gip: «Elona è pericolosa, potrebbe scappare dal carcere» (Di sabato 26 dicembre 2020) Sulla necessità di tenere in carcere la donna il gip scrive che «la pericolosità di Elona Kalesha emerge all'evidenza dalla peculiarità della condotta. Ella ha infatti ucciso marito e moglie, ha proceduto al sezionamento dei loro Cadaveri e al loro trasporto fuori dall'abitazione: l'azione fa ritenere che la 36enne possa nuovamente commettere reati della medesima natura» Leggi su firenzepost (Di sabato 26 dicembre 2020) Sulla necessità di tenere inla donna il gip scrive che «la pericolosità diKalesha emerge all'evidenza dalla peculiarità della condotta. Ella ha inucciso marito e moglie, ha proceduto al sezionamento dei loroe al loro trasporto fuori dall'abitazione: l'azione fa ritenere che la 36enne possa nuovamente commettere reati della medesima natura»

