Amici 20 non va in onda oggi ma i concorrenti regalano uno speciale spettacolo di Natale (Di sabato 26 dicembre 2020) Amici 20 non va in onda oggi, sabato 26 dicembre. Nel giorno di Santo Stefano, Maria De Filippi si ferma e Amici 20 non va in onda oggi. Ritroveremo i ragazzi del talent show Mediaset direttamente il prossimo anno. Il ritorno sui banchi di scuola è in programma per dopo le feste. Quest'anno i ragazzi festeggiano il Natale insieme con una sorpresa speciale per il pubblico che da casa potrà vedere il loro spettacolo natalizio comodamente da casa. I concorrenti di Amici 20 hanno dedicato tutte le loro canzoni e i loro balletti a coloro che li seguono su Witty Tv per uno speciale augurio di buon Natale e buone feste, in attesa di tornare a scuola il prossimo anno.

E' il terzo giorno di stretta totale decisa dal governo con l'obiettivo di contenere i contagi del Coronavirus. Chi dovrà uscire per motivi di ...

Inoltre, si può andare a visitare parenti e amici, ma nella stessa macchina possono stare soltanto ... Fosse almeno un vero dittatore e non un mezzo finocchio,… - angiuoniluigi : RT @novasocialnews: ...

