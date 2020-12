Walter Ricciardi, lockdown totale e vaccino obbligatorio (Di sabato 26 dicembre 2020) Walter Ricciardi, ospite ad Agorà spiega le previsioni per il periodo natalizio: sarà necessario un lockdown totale e vaccino obbligatorio per tutti. Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, è stato ospite dell’ultima puntata di “Agorà”, in onda su Rai 3. Ricciardi ha provato a sintetizzare una situazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 26 dicembre 2020), ospite ad Agorà spiega le previsioni per il periodo natalizio: sarà necessario unper tutti., consigliere del Ministero della Salute e docente di Igiene all’Università Cattolica di Roma, è stato ospite dell’ultima puntata di “Agorà”, in onda su Rai 3.ha provato a sintetizzare una situazione L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

HuffPostItalia : Walter Ricciardi accusa il Regno Unito: 'Sulla variante Covid, ha taciuto per mesi' - WRicciardi : per chi volesse capire di più sulle mutazioni “inglesi” - comedian72 : RT @Michele_Arnese: Non fatelo vedere a Walter Ricciardi - Michele_Arnese : Non fatelo vedere a Walter Ricciardi - AGalli99 : RT @LaVeritaWeb: Walter Ricciardi invoca il lockdown (smentito da Sandra Zampa) e accusa l'Uk. Ma tacque su Xi Jinping. -