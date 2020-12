Vendetta contro la ex fidanzata: aggredisce e rapina il nuovo compagno (Di venerdì 25 dicembre 2020) CLES (TRENTO) - Ha picchiato , buttato a terra e derubato un suo connazionale per vendicarsi . La vittima dell'aggressione, infatti, era insieme all'ex compagna del 36enne marocchino, arrestato per ... Leggi su leggo (Di venerdì 25 dicembre 2020) CLES (TRENTO) - Ha picchiato , buttato a terra e derubato un suo connazionale per vendicarsi . La vittima dell'aggressione, infatti, era insieme all'ex compagna del 36enne marocchino, arrestato per ...

CLES (TRENTO) - Ha picchiato, buttato a terra e derubato un suo connazionale per vendicarsi. La vittima dell'aggressione, infatti, era insieme all'ex compagna del 36enne marocchino, ...

