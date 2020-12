Nello Stadio Grande Torino di notte per una “partitella”: bravata della Vigilia per 5 giovani (Di venerdì 25 dicembre 2020) Torino, 25 dic – Nella notte di Vigilia, a onta del divieto di circolare dopo le 22 (e anche quello di praticare sport di contatto), cinque ragazzi di età compresa tra 23 e 24 anni si sono regalati per Natale una partitella “in notturna” direttamente sul manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino. Due tiri dentro lo Stadio Olimpico Grande Torino Hanno scavalcato i cancelli e sono entranti nell’impianto che di solito ospita le partite dei Granata i cinque giovani torinesi “giocatori professionisti” per qualche attimo, che hanno deciso di scambiarsi qualche tiro sul manto erboso dello Stadio Olimpico Grande Torino la sera della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 25 dicembre 2020), 25 dic – Nelladi, a onta del divieto di circolare dopo le 22 (e anche quello di praticare sport di contatto), cinque ragazzi di età compresa tra 23 e 24 anni si sono regalati per Natale una“in notturna” direttamente sul manto erboso delloOlimpico. Due tiri dentro loOlimpicoHanno scavalcato i cancelli e sono entranti nell’impianto che di solito ospita le partite dei Granata i cinquetorinesi “giocatori professionisti” per qualche attimo, che hanno deciso di scambiarsi qualche tiro sul manto erboso delloOlimpicola sera...

