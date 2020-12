Macerata, 78enne trovata morta in circostanze sospette dopo un tentativo di rapina (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ha da subito destato qualche perplessità la dinamica di una rapina andata male in un’abitazione di Montecassiano, in provincia di Macerata, la sera della Vigilia di Natale, che ha visto una signora di 78 anni perdere la vita, visto che le dinamiche non sono sembrate chiare agli occhi delle autorità. rapina finita male Dalle prime versioni fornite dai parenti della donna, che sarebbe morta per soffocamento o asfissia, tutto sia nato a causa dell’ingresso nell’abitazione da parte di un uomo vestito di nero e con il volto parzialmente coperto, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe immobilizzato il marito della signora, chiudendolo il bagno e aggredito la figlia, che è stata anch’essa resa inoffensiva. A dare l’allarme sarebbe stato un nipote una volta tornato a casa, dopo aver liberato i ... Leggi su giornal (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ha da subito destato qualche perplessità la dinamica di unaandata male in un’abitazione di Montecassiano, in provincia di, la sera della Vigilia di Natale, che ha visto una signora di 78 anni perdere la vita, visto che le dinamiche non sono sembrate chiare agli occhi delle autorità.finita male Dalle prime versioni fornite dai parenti della donna, che sarebbeper soffocamento o asfissia, tutto sia nato a causa dell’ingresso nell’abitazione da parte di un uomo vestito di nero e con il volto parzialmente coperto, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe immobilizzato il marito della signora, chiudendolo il bagno e aggredito la figlia, che è stata anch’essa resa inoffensiva. A dare l’allarme sarebbe stato un nipote una volta tornato a casa,aver liberato i ...

