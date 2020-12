Il Natale di Papa Francesco: “Non piangiamoci addosso, usciremo dal tunnel” (Di venerdì 25 dicembre 2020) “La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi: per me, per te, per tutti noi, per ciascuno”. Sono le parole che Papa Francesco ha pronunciato ieri, 24 dicembre, durante l’omelia per la messa di Natale. La celebrazione quest’anno si è tenuta in anticipo, nel rispetto del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio ha presieduto la celebrazione all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, in una atmosfera completamente diversa dal solito, a causa del le rigide norme anti Covid, alla presenza di un numero ristretto di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. L’omelia della messa di Natale di Papa Francesco Il “tenero pianto” di ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020) “La nascita di Gesù è la novità che ci permette ogni anno di rinascere dentro, di trovare in Lui la forza per affrontare ogni prova. Sì, perché la sua nascita è per noi: per me, per te, per tutti noi, per ciascuno”. Sono le parole cheha pronunciato ieri, 24 dicembre, durante l’omelia per la messa di. La celebrazione quest’anno si è tenuta in anticipo, nel rispetto del coprifuoco imposto dalla pandemia. Bergoglio ha presieduto la celebrazione all’Altare della Cattedra della Basilica di San Pietro, in una atmosfera completamente diversa dal solito, a causa del le rigide norme anti Covid, alla presenza di un numero ristretto di fedeli, circa 200 in una basilica che normalmente ne contiene 7mila. L’omelia della messa didiIl “tenero pianto” di ...

