Covid, zero decessi e 74 casi in più (Di venerdì 25 dicembre 2020) LIVORNO - 74 nuovi casi di positività al Covid in provincia di Livorno. I contagi, da inizio emergenza, sul territorio, sono diventati 8442. Oggi non si sono registrati decessi. Le vittime, nella ... Leggi su gazzettadilivorno (Di venerdì 25 dicembre 2020) LIVORNO - 74 nuovidi positività alin provincia di Livorno. I contagi, da inizio emergenza, sul territorio, sono diventati 8442. Oggi non si sono registrati. Le vittime, nella ...

bendellavedova : Il debito per il COVID è esploso e Conte asseconda l’ideologia populista grillina demonizzando un prestito europeo… - fabriziomarocco : RT @bendellavedova: Il debito per il COVID è esploso e Conte asseconda l’ideologia populista grillina demonizzando un prestito europeo a ta… - MarceVann : @aniello7779 @nexoslaika Al di la delle varie ipotesi, noto come il covid sia altamente contagioso e mortale per al… - barellav24 : Regali ricevuti dai parenti: ZERO Nonostante il COVID ogni Natale per me è una costante ! - Allan_Avventura : Sotto l'albero di Natale, una forca per il governo. Alla Camera, Sgarbi spara a zero sul governo. 'PER VOI ATTENDO… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid zero Variante Covid, individuato in Inghilterra il paziente zero. «Ma il virus potrebbe essere arrivato da altrove» Il Messaggero Natale 2020: spesi 1,8 miliardi per la tavola ma il segnale è negativo del -31%

ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa dell ...

L'affanno di Treviso, e il durissimo dicembre veneto del Covid

Ecco i dati sull'evoluzione dell'epidemia nella regione da inizio dicembre fino allo scattare del lockdown. Ora si spera in un freno e nell'avvio della campagna vaccinale ...

ROMA – Gli italiani hanno speso circa 1,8 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale, con un calo del 31% rispetto allo scorso anno a causa dell ...Ecco i dati sull'evoluzione dell'epidemia nella regione da inizio dicembre fino allo scattare del lockdown. Ora si spera in un freno e nell'avvio della campagna vaccinale ...