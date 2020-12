Covid, arriva il data-sharing delle radiografie. Sette ospedali mettono in comune 800 lastre per capire l’efficacia reale delle terapie (Di venerdì 25 dicembre 2020) La condivisione degli esami radiologici dei pazienti Covid è stata una necessità della prima ora per tentare di assicurare diagnosi il più possibile rapide e omogenee. Ma un unico database nazionale non c’è mai stato, a parte quello attivato a febbraio dalla Società italiana di radiologia (Sirm), che oggi contiene 115 casi. E all’inizio si è perso tempo tra una sanificazione e l’altra dei macchinari, in attesa che gli ospedali creassero il doppio percorso “Covid” e “non Covid” e si dotassero di radiografi mobili. Oggi la gestione del paziente positivo a Sars-Cov2 è migliorata ma rimane l’esigenza di mettere in comune le immagini diagnostiche per accelerare la ricerca scientifica su una malattia di cui si sa ancora poco. A questo scopo è nata la piattaforma online ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) La condivisione degli esami radiologici dei pazientiè stata una necessità della prima ora per tentare di assicurare diagnosi il più possibile rapide e omogenee. Ma un unicobase nazionale non c’è mai stato, a parte quello attivato a febbraio dalla Società italiana di radiologia (Sirm), che oggi contiene 115 casi. E all’inizio si è perso tempo tra una sanificazione e l’altra dei macchinari, in attesa che glicreassero il doppio percorso “” e “non” e si dotassero di radiografi mobili. Oggi la gestione del paziente positivo a Sars-Cov2 è migliorata ma rimane l’esigenza di mettere inle immagini diagnostiche per accelerare la ricerca scientifica su una malattia di cui si sa ancora poco. A questo scopo è nata la piattaforma online ...

(ANSA-AFP) – WASHINGTON, 25 DIC – Le autorità statunitensi hanno annunciato che i passeggeri in arrivo con voli dal Regno Unito dovranno essere negativi al test per il coronavirus prima della partenza ...

Domande e risposte sul vaccino

Quando iniziano le vaccinazioni contro il coronavirus in Italia? I primi vaccini saranno somministrati il 27 dicembre, in una giornata definita “simbolica” dal commissario per l’emergenza coronavirus, ...

