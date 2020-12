Coronavirus, l'aiuto di Papa Francesco per i poveri (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Santo Padre ha donato i tamponi per verificare eventuali positività al virus di chi vive per strada. Covid-19, Papa Francesco dona 4mila tamponi per i senzatetto di Roma su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il Santo Padre ha donato i tamponi per verificare eventuali positività al virus di chi vive per strada. Covid-19,dona 4mila tamponi per i senzatetto di Roma su Notizie.it.

Valori_it : Da 150 anni, l'Onaosi garantisce servizi e istruzione ai figli dei sanitari italiani morti. Un esempio dei vantaggi… - Palermer : RT @AngeliNotte: Il #Comune di @Palermer in aiuto dei #senzatetto #clochard #senzadimora: test #rapidi #anticovid19 #COVID19 alla #Fiera… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #23dicembre #Iraq Al via il “Centro della speranza” in aiuto dei cristiani sfollati #MiddleEast Nasce 'Momentum', bolle… - EdicolaElbana : Il Comune di Rio in aiuto a chi è solo ed è colpito da misure sanitarie a causa del Coronavirus - GiacomoPoma : @GiuseppeConteIT ora sei anche regista. Hai inscenato a Marzo uno spettacolo che merita l’Oscar, con l’aiuto degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aiuto Coronavirus, la testimonianza: "Io disabile ricoverato per Covid vi chiedo di stare attenti" la Repubblica MotoGP | Un campione tranquillo

Aiutato da una moto preparata per aggredire bene sostanzialmente tutti i circuiti in calendario, e supportato da una famiglia integerrima che non lo ha mai messo in pericolo di contagiarsi con il ...

Plasma iperimmune, a Savona il centro che dà speranza ai malati di Covid

In primavera, il plasma ricavato dalle prime persone guarite è stato utilizzato in alcuni pazienti come terapia compassionevole. Non è la prima volta che il plasma ottenuto da soggetti convalescenti v ...

Aiutato da una moto preparata per aggredire bene sostanzialmente tutti i circuiti in calendario, e supportato da una famiglia integerrima che non lo ha mai messo in pericolo di contagiarsi con il ...In primavera, il plasma ricavato dalle prime persone guarite è stato utilizzato in alcuni pazienti come terapia compassionevole. Non è la prima volta che il plasma ottenuto da soggetti convalescenti v ...