Che fine ha fatto Ilaria Galassi di Non è la Rai? Com’è diventata oggi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ilaria Galassi era uno dei volti di Non è la Rai, ma da qualche tempo è sparita dalla tv, tant’è che ci si chiede: che fine ha fatto oggi? Ilaria Galassi è stata una delle protagoniste più famose dello storico programma anni 90? Non è la Rai. Era difficile, dopo di tutto, non notarla. Ilaria L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 25 dicembre 2020)era uno dei volti di Non è la, ma da qualche tempo è sparita dalla tv, tant’è che ci si chiede: chehaè stata una delle protagoniste più famose dello storico programma anni 90? Non è la. Era difficile, dopo di tutto, non notarla.L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

bonucci_leo19 : Abbiamo conquistato vittorie importanti. A Barcellona. A Parma. Come il Derby. Vittorie da Juve. Poi abbiamo sub… - marcotravaglio : BUON NATALE E BUONA LIBERAZIONE! Il messaggio di fine anno: 'Mai avremmo potuto immaginare, un anno fa, ciò che è a… - FedericoDinca : #ChicoForti tornerà in Italia e questa è una notizia molto importante. Grazie al grande lavoro diplomatico coordina… - Leonol1910 : RT @FeedMeTrash1: Quindi alla fine giulia ce l'ha con zenga perchè le ha detto che vuole sempre stare al centro dell'attenzione #gfvip http… - PiscopoNicola97 : RT @djnutria57: @LaStampa Siete il male, la negatività vi condurrà inevitabilmente al baratro. Spero sempre fino alla fine in uno sconvolgi… -

Ultime Notizie dalla rete : Che fine Juve, che fine ha fatto Douglas Costa? Al Bayern lo scavalca un diciassettenne... La Gazzetta dello Sport Oggionese, luminarie natalizie: i comuni non rinunciano ad abbellire vie e piazze

Luminarie natalizie sì o no? È la domanda con la quale, quest'anno, hanno dovuto confrontarsi le amministrazioni comunali. Il 2020 è stato decisamente inedito e particolare: una pandemia è piombata ne ...

Messi regala birre a tutti i portieri battuti: Buffon gli risponde così – VIDEO

Curiosa iniziativa di Leo Messi che, in occasione del Natale, ha voluto regalare a tutti i portieri battuti una birra speciale. Ironica risposta di Buffon.

Luminarie natalizie sì o no? È la domanda con la quale, quest'anno, hanno dovuto confrontarsi le amministrazioni comunali. Il 2020 è stato decisamente inedito e particolare: una pandemia è piombata ne ...Curiosa iniziativa di Leo Messi che, in occasione del Natale, ha voluto regalare a tutti i portieri battuti una birra speciale. Ironica risposta di Buffon.