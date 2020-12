Buffon e le birre regalate da Messi per i gol subiti: 'Ora basta' (Di venerdì 25 dicembre 2020) "Questi sono i due pensierini di Messi per me, che rappresentano il numero 514 e 515 della sua carriera con il Barcellona" . Con un divertente video sui social, Buffon mostra il regalo ricevuto da ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 dicembre 2020) "Questi sono i due pensierini diper me, che rappresentano il numero 514 e 515 della sua carriera con il Barcellona" . Con un divertente video sui social,mostra il regalo ricevuto da ...

Gianluigi Buffon, insieme ai colleghi di ruolo Jan Oblak e Kepa, ha ricevuto delle birre speciali in regalo da Leo Messi: nel suo caso sulle etichette ci sono i numeri 514 e 515, ossia la posizione de ...

La Budweiser, sponsor personale di Lionel Messi, ha festeggiato il record di gol segnati con una sola maglia dal giocatore argentino (644 con il Barcellona) inviando bottiglie di birra a tutti i porti ...

