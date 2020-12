Brindate | ma fatelo in silenzio Rischio multe | raid in casa e pessime sorprese in auto | Natale | cosa potete fare oggi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Jungla di, tra regole e cavilli. Sapete che, 25 dicembre? Qui un breve riassunto, una piccola guida per non incappare ine brutteprorpio. In breve: negozi chiusi, assembramenti vietati, ma si può uscire in coppia oppure trasferirsi con tutta la famiglia nella seconda. Ilin zona rossa, secondo giorno di divieto imposto dal decreto del governo vi obbliga a spostarvi in ogni caso con l'certificazione. Per quel che riguarda le visite, si può andare a trovare parenti e amici, ma nella stessa macchina potranno stare soltanto due adulti, consentito invece portare minori di 14 anni e persone disabili o nonsufficienti ...