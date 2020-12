Bridgerton, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 25 dicembre 2020) oggi 25 dicembre debutta su Netflix Bridgerton, la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), scopriamola insieme! oggi 25 dicembre debutta su Netflix in streaming la prima serie targata Shondaland dal titolo Bridgerton: la serie è stata creata dal collaboratore di lunga data di Shonda Rhimes, Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn, Bridgerton è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. La serie è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 25 dicembre 2020)25 dicembre debutta su, la prima serie targata Shondaland (casa di produzione fondata da Shonda Rhimes), scopriamola insieme!25 dicembre debutta suinla prima serie targata Shondaland dal titolo: la serie è stata creata dal collaboratore di lunga data di Shonda Rhimes, Chris Van Dusen (Scandal, Grey's Anatomy, Private Practice) e sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Basato sulla serie di bestseller della scrittrice Julia Quinn,è una serie romantica, scandalosa e arguta che celebra l'eternità di amicizie durature, famiglie che trovano la loro strada e la ricerca di un amore che conquisti tutto. La serie è interpretata da Phoebe Dynevor, Regé-Jean Page, Golda ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Bridgerton, la recensione: su Netflix la serie in costume che è un piacevole guilty pleasure… - zazoomblog : Recensione Bridgerton il romanzo rosa ideale per Netflix (e per le feste) - #Recensione #Bridgerton #romanzo - RedCapes_it : Bridgerton – Alta società londinese e gossip nella nuova serie di Shonda Rhimes | Recensione… - zazoomblog : Bridgerton nuova serie su Netflix: trama attori location libri - #Bridgerton #nuova #serie #Netflix: - infoitcultura : Bridgerton, Recensione della nuova serie Netflix: Il drama in costume che infiammerà il vostro Natale -