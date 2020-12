Streaming | le canzoni più ascoltate del Natale

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Sarà un Natale diverso, con uno spirito decisamente meno allegro, al massimo due congiunti a tavola, niente sciate ma, nonostante tutto, resta una certezza: Mariah Carey. La regina delle Feste, con All I want for Christmas is you, c’è sempre: resta in cima anche quest’anno della Holiday 100 di Billboard, la lista di 100 brani delle feste più ascoltati online negli Stati Uniti secondo la Bibbia della musica mondiale.