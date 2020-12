Sentenza Juventus-Napoli, De Laurentiis in tackle: “Non voglio prendermela con Pirlo dandogli del pirla” (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aurelio De Laurentiis risponde ad Andrea Pirlo.Juventus-Napoli si dovrà rigiocare: è questo quanto deciso dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha annullato la sconfitta a tavolino per 3-0 inflitta al Napoli contro la Juventus, relativa alla partita non disputata del 4 ottobre all'Allianz Stadium. Un verdetto commentato dal molti, tra cui il tecnico Andrea Pirlo. Parole quelle dell'allenatore, poco gradite dal numero uno del Napoli Aurelio De Laurentiis, espressosi così sulle dichiarazioni del tecnico.“Pirlo dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è una Sentenza dello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato ... Leggi su mediagol (Di giovedì 24 dicembre 2020) Aurelio Derisponde ad Andreasi dovrà rigiocare: è questo quanto deciso dal Collegio di Garanzia del Coni, che ha annullato la sconfitta a tavolino per 3-0 inflitta alcontro la, relativa alla partita non disputata del 4 ottobre all'Allianz Stadium. Un verdetto commentato dal molti, tra cui il tecnico Andrea. Parole quelle dell'allenatore, poco gradite dal numero uno delAurelio De, espressosi così sulle dichiarazioni del tecnico.“dovrebbe fare l’allenatore e basta, lasciare ai suoi rappresentati della società certe risposte. Quella è unadello Stato, una legge dello Stato in questo casino del Covid, con lo Stato ...

