Rudi Garcia: "Si è chiuso per noi un 2020 eccezionale, siamo arrivati in semifinale di Champions League"

Il Lione di Rudi Garcia ieri ha vinto per 3-0 sul Nantes e concluso in bellezza un ottimo 2020, l'allenatore francese ha parlato così in conferenza stampa:"Questo successo premia un anno 2020 abbastanza eccezionale, anche se purtroppo funestato dalla fine del campionato in primavera. Abbiamo anche giocato una finale della Coupe de la Ligue, una semifinale della Coupe de France e una semifinale di Champions League".

