Prende soldi dal conto cointestato alla figlia della compagna | un imprenditore accusato di truffa

ehi60114114 : @bettyboop2427 @velenosa7 guarda rosico solo che prende tanti di quei soldi così facilmente. solo di quello rosico.… - lapartevera : @Peppe54567447 Intanto ti stai dietro un cellulare e lui sta nella casa del gf e si prende i soldi ?? - KingPancredi : @Tomele03 Il vostro giardiniere prende gli stessi soldi di Alvini e Mazzocchi - NicFra99 : ADL parla troppo: Benzema è vecchio: 30 gol stagionali. Di Maria è vecchio: gli segna contro Ibra non si prende e c… - UnUltras : @BoriManuela Questa miracolata prende soldi esclusivamente per il cognome che porta -

Ultime Notizie dalla rete : Prende soldi

Corriere Adriatico

Ha ceduto sulla governance del Next Generation Ue e ora prova ad alzare la barricate su Mes e su chi deve gestire l'intelligence. E' passato solo un giorno dagli incontri a palazzo ...Pietro, già preparato! come abbiamo fatto io e tuo padre (Giacomo Mancini Senior, ndr) compà che entravano (soldi, ndr) e uscivano tutti voti a Giacomo, forse non hai capito niente… Abbiamo preso, ...