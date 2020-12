Nuova fase esplosiva sull'Etna, lava e cenere dal cratere di Sud-Est (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI - Nuova fase esplosiva sull'Etna con cenere lavica viene emessa dal cratere di Sud-Est. È interessata principalmente la bocca orientale, in cui è stata osservata attività intracraterica, a partire dalle 08.30 circa di sabato 24 dicembre dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Per gli esperti l'ampiezza media del tremore dei condotti magmatici interni del vulcanico non ha mostrato variazioni significative, ma soltanto deboli oscillazioni, mantenendosi nell'intervallo di dati medi. La posizione del ‘centroide' delle sorgenti del tremore vulcanico permane localizzata nell'area del cratere di Sud-Est, principalmente a quota 2.800-2.900 metri al di sopra del livello medio del mare. ... Leggi su agi (Di giovedì 24 dicembre 2020) AGI -conlavica viene emessa daldi Sud-Est. È interessata principalmente la bocca orientale, in cui è stata osservata attività intracraterica, a partire dalle 08.30 circa di sabato 24 dicembre dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia-Osservatorio etneo di Catania. Per gli esperti l'ampiezza media del tremore dei condotti magmatici interni del vulcanico non ha mostrato variazioni significative, ma soltanto deboli oscillazioni, mantenendosi nell'intervallo di dati medi. La posizione del ‘centroide' delle sorgenti del tremore vulcanico permane localizzata nell'area deldi Sud-Est, principalmente a quota 2.800-2.900 metri al di sopra del livello medio del mare. ...

robersperanza : Ema ha dato l’ok al vaccino Pfizer Biontech. È la notizia che aspettavamo. La battaglia contro il virus è ancora co… - LauraGaravini : Buon lavoro a Maria Rosaria San Giorgio, nuova giudice costituzionale. Per la prima volta quattro donne nella… - Notiziedi_it : Nuova fase esplosiva sull’Etna, lava e cenere dal cratere di Sud-Est - sulsitodisimone : Nuova fase esplosiva sull'Etna, lava e cenere dal cratere di Sud-Est - Zampaglion : RT @AlfioKrancic: Coronavirus, Carlo Verdone: 'Torneremo a ridere in un mondo più green'. Non nasconde la sua preoccupazione per il futuro,… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuova fase Screening e vaccinazioni, per i farmacisti si apre una nuova fase Agenzia di stampa Italpress Italpress Coronavirus, Brusaferro (Presidente ISS): “Fase di decrescita lenta in Italia. Indice Rt inferiore a 1 tranne che in queste regioni…”

Covid-19, occorre mantenere alta la soglia di attenzione In questi giorni in Italia si sta assistendo ad un rallentamento nella discesa della curva dei contagi da ?

Covid, prima trasfusione di plasma iperimmune su un paziente sardo: “Nuova speranza”

Il primo caso assoluto di impiego del plasma iperimmune nell'Isola su un malato del Ss. Trinità di Cagliari, la gioia del presidente Solinas: "Grazie al nostro sistema sanitario e alla generosità dei ...

Covid-19, occorre mantenere alta la soglia di attenzione In questi giorni in Italia si sta assistendo ad un rallentamento nella discesa della curva dei contagi da ?Il primo caso assoluto di impiego del plasma iperimmune nell'Isola su un malato del Ss. Trinità di Cagliari, la gioia del presidente Solinas: "Grazie al nostro sistema sanitario e alla generosità dei ...