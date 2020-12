Libia, pescatori italiani liberati grazie a Putin? Ipotesi e retroscena (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rona, 24 dic – Putin ci cova? Una settimana dopo la liberazione dei pescatori italiani detenuti in Libia, permangono ancora diversi dubbi su come il governo italiano sia riuscito a convincere il generale Khalifa Haftar. Difficilmente però verranno fugati, perché storia insegna che l’azione diplomatica, per essere efficace, necessita di massima discrezione anche a posteriori. Le Ipotesi però – anche le più complottiste – come sempre in questi casi si sprecano. Alcune in realtà non sono poi così fantasiose, se non altro perché rivelano retroscena credibili soprattutto al netto della bussola persa dall’Italia per orientarsi in politica estera. L’uscita di Berlusconi: “E’ stato Putin” Così a pochi è sembrata del tutto assurda l’uscita di Silvio Berlusconi che quattro ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 24 dicembre 2020) Rona, 24 dic –ci cova? Una settimana dopo la liberazione deidetenuti in, permangono ancora diversi dubbi su come il governo italiano sia riuscito a convincere il generale Khalifa Haftar. Difficilmente però verranno fugati, perché storia insegna che l’azione diplomatica, per essere efficace, necessita di massima discrezione anche a posteriori. Leperò – anche le più complottiste – come sempre in questi casi si sprecano. Alcune in realtà non sono poi così fantasiose, se non altro perché rivelanocredibili soprattutto al netto della bussola persa dall’Italia per orientarsi in politica estera. L’uscita di Berlusconi: “E’ stato” Così a pochi è sembrata del tutto assurda l’uscita di Silvio Berlusconi che quattro ...

I pescatori di Mazara liberi grazie a Putin. Ecco quale sarebbe la storia dei fatti che hanno portato alla liberazione dei pescatori.

Avevano fatto scalpore le parole di Silvio Berlusconi di qualche giorno fa che, parlando della liberazione dei pescatori italiani in Libia, aveva detto chiaro e tondo che il merito è di Vladimir Putin ...

I pescatori di Mazara liberi grazie a Putin. Ecco quale sarebbe la storia dei fatti che hanno portato alla liberazione dei pescatori.Avevano fatto scalpore le parole di Silvio Berlusconi di qualche giorno fa che, parlando della liberazione dei pescatori italiani in Libia, aveva detto chiaro e tondo che il merito è di Vladimir Putin ...