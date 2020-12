Kovalenko, l’Atalanta ci prova già a gennaio: piace anche Ahmedhodzic (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri sera, nella 14a giornata di Serie A, l’Atalanta è uscita con un pareggio (2-2) e tanto rammarico dal Renato Dall’Ara di Bologna. La doppietta di Muriel non è bastata per portare a casa i tre punti che sarebbero stati molto importanti per la classifica. Ora, il campionato che riprenderà il 3 gennaio, la società bergamasca potrà continuare ad operare sul mercato di riparazione ormai alle porte. Se per Joakim Maehle è arrivata l’ufficialità da parte del Genk, ora l’Atalanta punta Viktor Kovalenko e Anel Ahmedhodzic. Kovalenko, possibile arrivo già a gennaio? Dopo aver sistemato la fascia prendendo Joakim Maehle dal Genk, ora l’Atalanta vuole regalare a Gasperini almeno altri due colpi. Il tecnico dei bergamaschi, nel post partita di Bologna, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 24 dicembre 2020) Ieri sera, nella 14a giornata di Serie A,è uscita con un pareggio (2-2) e tanto rammarico dal Renato Dall’Ara di Bologna. La doppietta di Muriel non è bastata per portare a casa i tre punti che sarebbero stati molto importanti per la classifica. Ora, il campionato che riprenderà il 3, la società bergamasca potrà continuare ad operare sul mercato di riparazione ormai alle porte. Se per Joakim Maehle è arrivata l’ufficialità da parte del Genk, orapunta Viktore Anel, possibile arrivo già a? Dopo aver sistemato la fascia prendendo Joakim Maehle dal Genk, oravuole regalare a Gasperini almeno altri due colpi. Il tecnico dei bergamaschi, nel post partita di Bologna, ...

