Intercettazioni | furgone puzza di cadavere

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Alessandro Nunziati Era stato ritrovato morto il 21 ottobre in un fossato con un colpo un foro di proiettile alla nuca, nella frazione Calvo a Ventimiglia. Oggi, i Carabinieri hanno arrestato, dopo l’ok del gip di Genova su richiesta della Procura distrettuale antimafia del capoluogo ligure, due persone sospettate dell’omicidio di Joseph Fedele, 60 anni: si tratta di Domenico Pellegrino, 27 anni, e Girolamo Condoluci, 44, entrambi di Bordighera. Il primo è il figlio di Giovanni Pellegrino, condannato in via definitiva per associazione di stampo mafioso assieme ai fratelli Roberto e Maurizio: è considerato autore dell’omicidio ed è stato così trasferito in carcere. Il secondo è accusato di favoreggiamento e si trova agli arresti domiciliari. C’è una frase che incastra Girolamo Condoluci, ora ai domiciliari per favoreggiamento, come complice del favoreggiamento nei confronti di ...