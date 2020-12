Ilaria Cucchi “Salvini mi ha querelata”. Ma il PM dà ragione alla sorella di Stefano (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il leader leghista Matteo Salvini, a sua volta querelato da Ilaria Cucchi, risponde cercando a sua volta di portare in tribunale la donna, accusata di diffamazione. “Se dovrò andare a processo, lo farò a testa alta”, sono le parole con cui Ilaria Cucchi reagisce all’annuncio che l’ex Ministro degli Interni Matteo Salvini ha infine deciso di querelarla, segnando L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 24 dicembre 2020) Il leader leghista Matteo, a sua volta querelato da, risponde cercando a sua volta di portare in tribunale la donna, accusata di diffamazione. “Se dovrò andare a processo, lo farò a testa alta”, sono le parole con cuireagisce all’annuncio che l’ex Ministro degli Interni Matteoha infine deciso di querelarla, segnando L'articolo proviene da Leggilo.org.

