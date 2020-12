Il Milan vince nei minuti di recupero. L'Inter resta ad un punto. Roma terza in solitaria (Di giovedì 24 dicembre 2020) La grande bellezza del Milan è il manifesto di un 2020 in controtendenza rispetto alle tante criticità. I numeri dicono molto, 26 risultati positivi di fila e 79 punti nell'anno solare, ma il progetto ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 24 dicembre 2020) La grande bellezza delè il manifesto di un 2020 in controtendenza rispetto alle tante criticità. I numeri dicono molto, 26 risultati positivi di fila e 79 punti nell'anno solare, ma il progetto ...

DAZN_IT : Finale pazzesco a San Siro ?? Il Milan vince 3-2 grazie a Theo Hernández e chiude il 2020 in testa alla classifica d… - ZZiliani : Tre punti enormi del Milan che senza Ibra Kessie Bennacer e Kjaer, trascinato da #Chalanoglu e #Theo, vince una par… - capuanogio : Il #Verona ha un problema in casa dove non vince da 4 partite (3 sconfitte e un pari). Però in questo campionato ha… - sparklylouis : RT @mvb_80: Ibra-dipendenti: si ferma, 2 gol a partita e si vince lo stesso. Kjaer-dipendenti: si ferma e si mantiene comunque l'imbattibil… - GiovaB95 : @NandoPiscopo1 Loro dicono ok le assenze ma il milan con le assenze e il gioco vince lo stesso, noi non abbiamo gio… -