I segni zodiacali che affrontano le delusioni con più difficoltà (Di giovedì 24 dicembre 2020) Alcune donne dello zodiaco non sono per niente portate per affrontare le situazioni difficili e quando si tratta di vivere una delusione d'amore, sono tra coloro che soffrono maggiormente, dato che non sono in grado di sostenere tutte le emozioni che la vita gli lancia addosso in quei momenti. Queste donne finiscono inevitabilmente per commettere delle azioni piuttosto controverse quando vivono delle situazioni spiacevoli e se siete curiosi di sapere a quali segni appartengano vi basterà continuare a leggere. credit: pixabay/cordulaaa 1. Ariete Quando una donna del segno dell'Ariete è delusa, cercherò di usare tutte le energie del suo corpo per tentare di dimenticare le emozioni subite. In questi frangenti possono compiere anche delle azioni negative e distruttive, legate sicuramente al loro modo di agire estremamente impulsivo. Tuttavia questo le porta facilmente a ...

