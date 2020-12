Gomez scenario clamoroso | può finire in Serie B

(Di giovedì 24 dicembre 2020) Continua la telenovela tra Alejandroe l’Atalanta. L’attaccante è in rotta di collisione con la società bergamasca. Dopo il presunto scontro con Gasperini, Alejandroè pronto a partire. L’attaccante dell’Atalanta ha già le valigie pronte e potrebbe andar via già nella sessione invernale di calciomercato. E’ rottura totale con la società dopo la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Ultime Notizie dalla rete : Gomez scenario

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo la calma apparente con la convocazione contro la Juventus, la rottura definitiva tra Papu Gomez e Gian Piero Gasperini ... ricerca di un difensore centrale.