Gianluca Vacchi svela il suo dramma: intervento chirurgico per la figlia (Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da una rivista spagnola Gianluca Vacchi, insieme alla compagna Sharon Fonseca, ha mostrato le prime foto della figlia. I due, però, hanno anche raccontato un inaspettato retroscena sulla salute della piccola. Da qualche settimana Gianluca Vacchi è diventato padre per la prima volta e sui social ha mostrato una gioia incontenibile. Il neo papà, infatti, non perde occasione per celebrare la nascita della piccola Blu Jeruslaema e Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 24 dicembre 2020) Intervistato da una rivista spagnola, insieme alla compagna Sharon Fonseca, ha mostrato le prime foto della. I due, però, hanno anche raccontato un inaspettato retroscena sulla salute della piccola. Da qualche settimanaè diventato padre per la prima volta e sui social ha mostrato una gioia incontenibile. Il neo papà, infatti, non perde occasione per celebrare la nascita della piccola Blu Jeruslaema e Articolo completo: dal blog SoloDonna

zazoomblog : Gianluca Vacchi mostra la figlia Blu Jerusalema per la prima volta: «È nata con una malformazione» - #Gianluca… - MediasetTgcom24 : Gianluca Vacchi mostra per la prima volta la figlia: “Ha una malformazione, sarà operata” #gianlucavacchi… - ilmessaggeroit : #gianluca vacchi mostra la figlia #blu jerusalema: «Nata con una malformazione al palato, sarà operata» - zazoomblog : Dramma di Gianluca Vacchi: la figlia Blu Jerusalema ha una malformazione - #Dramma #Gianluca #Vacchi: #figlia - zazoomblog : Gianluca Vacchi mostra la figlia per la prima volta: Nata con una malformazione al palato - #Gianluca #Vacchi… -